Radars détruits : qui va payer la facture ?

Depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", les radars, symboles de l'État, ont été ciblés partout dans l'Hexagone. Sur les 3 275 appareils que compte le pays, près de 60% sont hors d'état selon le ministère de l'Intérieur. Le montant officiel de la facture reste secret. Mais une partie sera compensée par les contribuables, et plusieurs projets de rénovation de route seront repoussés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.