Radars embarqués : ils vont flasher de plus en plus

Elle passe sans qu'on y fasse attention, une voiture banale, d'un modèle répandu. Au volant, une conductrice ou un conducteur habillé normalement. Et pourtant, ce véhicule peut vous flasher pour excès de vitesse. Actuellement, 83 voitures radars privées circulent en France. Le nombre va plus que doubler. Le gouvernement en veut 203 en service d'ici à la fin de l'année. Forcément, cette nouvelle ne plaît pas à tous les automobilistes. "Je pense que c'est juste un moyen de pomper le fric du citoyen français", a réagi une jeune femme. "Les radars fixes sont partis, ne fonctionnent plus ou sont détruits régulièrement. Donc, je pense que c'est un autre moyen de nous taxer", selon un autre automobiliste. D'autres y sont plus favorables. "Des gens roulent très très vite et ne font pas très attention. Je pense que c'est une bonne chose", a-t-on confié. Si les voitures radars de la police circulent sur tout le territoire, les véhicules privés sont pour l'instant limités à quatre régions : la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Mais ce terrain va doubler. Cette année, des voitures privées vont circuler en plus en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est.