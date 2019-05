Radars embarqués en Normandie : un échec ?

En Normandie, les radars embarqués dans les voitures privées sont présentés comme la nouvelle arme contre l'excès de vitesse. Mais en trois mois de relever dans le département de la Manche, seulement onze excès de vitesse ont été répertoriés en six heures contre quinze pour les policiers en une heure. Pourtant, la Sécurité routière maintient son cap, l'expérimentation continue en vue d'un développement dans tout le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.