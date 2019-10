Radars : les automobilistes sans assurance bientôt sanctionnés

Chasser ceux qui roulent sans assurance est la nouvelle mission des radars routiers. Ces dispositifs contrôleront les plaques d'immatriculation et les compareront aux fichiers des véhicules assurés. Il n'y aura dans un premier temps qu'une simple lettre d'information, en cas de flagrant délit de défaut d'assurance. Le système sera pleinement installé d'ici quelques mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.