Rafales à plus de 150 km/h : alerte dans le Sud-Est

Des arbres couchés par des rafales de vent à 120 km/h ce soir dans Le Castelet (Var). Sur place, la mobilisation pour dégager les routes pourrait durer toute la nuit. Tous les massifs forestiers du Var sont fermés. 350 pompiers sont en alerte. Avec un tel vent et un temps très sec, le risque d'incendie est élevé. Avec les chutes de poteaux électriques, 2 200 foyers du Var sont ce soir privés d'électricité. Dans le département voisin des Bouches-du-Rhône, à Marseille, le Mistral devrait souffler toute la semaine. Les habitants craignent que les tonnes de déchets, qui s'entassent depuis le début de la grève des éboueurs, s'envolent vers la mer. C'est encore l'exaspération face à la situation dans la Cité phocéenne. "Forcément, c'est la colère et ça me fait de la peine aussi de voir tout ça", confie un jeune homme. En Provence, les rafales les plus fortes sont attendues cette nuit. Le vent pourrait souffler jusqu'à 110 km/h. TF1 | Reportage I. Bornacin, L. Huré, C. Hurel