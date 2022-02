Rafales de vent : le littoral du Nord secoué

À première vue, on pourrait imaginer que ce tractopelle lutte en vain contre les éléments. Il ramasse le sable venu s'échouer abondamment sur la digue de Malo et dans les rues voisines. Le vent souffle fort : 80 km/h. La tempête de sable fait rage. Et la course folle du sable sur la plage provoque de drôle de phénomène. Ces escaliers, qui plongent vers la plage habituellement, ont presque disparu sous une tonne de sable. Un peu plus tôt dans la matinée à Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer, la digue résiste aux uppercuts de la mer. Les vagues viennent s'écraser lourdement sur le parapet pour le plus grand bonheur des rares promeneurs. L'alerte orange est levée ce soir, mais on redoute déjà dans la région une forte marée prévue en milieu de semaine avec un coefficient de plus de 100. TF1 | Reportage S. Hembert - T. Chartier