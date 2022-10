Raffineries : que veulent les grévistes ?

Chez TotalEnergies, plus de 2 000 ouvriers et agents de maîtrise travaillent dans les cinq raffineries du groupe. Selon la direction, leur salaire moyen est de 4 300 euros brut par mois, soit 3 392 euros net. Cette rémunération comprend les primes de travails honoraires décalés, l'ancienneté et les primes de risques. À cela s'ajoutent l'intéressement et la participation, à 759 euros par mois pour l'exercice 2021. La rémunération globale ramenée sur douze mois est de 4 151 euros net. Des chiffres contestés par les grévistes que nous avons rencontrés. "On était les premiers surpris de savoir qu'on était aussi payés que les médecins. En fin de compte, on a quand même des salaires qui sont bien inférieurs au chiffre qu'a communiqué Total. Pour ma part, ça fait 22 ans que je suis dans l'entreprise, j'ai un salaire qui tourne autour de 2 500 euros par mois", affirme David Guillemard, élu CSE CGT à TotalEnergies, dans la raffinerie de Normandie. C’est insuffisant pour faire face à l'inflation, selon les grévistes. Ils réclament une hausse de salaire de 10%. En janvier dernier, l'ensemble des salariés a été augmenté de 3,5% en moyenne chez TotalEnergies. TF1 | Reportage F. Chadeau, G. Thorel