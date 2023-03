Raffineries bloquées : faut-il craindre des pénuries d’essence ?

C'était une mauvaise surprise ce mardi dans la soirée dans certaines stations de région parisienne. Il était difficile de trouver de l’essence. Toute la journée, les automobilistes sont rendus à la pompe par crainte d’une grève prolongée, et donc, d’une pénurie. L’automne 2022 et ses pompes à essence à sec sont toujours dans les esprits. Doit-on vraiment s’attendre à un scénario identique ? Huit raffineries sont bloquées depuis ce matin, parmi elles Gravenchon, Feyzin, Fos-sur-Mer, et le dépôt de Gennevilliers. Aucun camion ne circule entre ces raffineries françaises et les 200 dépôts, partout en France. Mais cette fois, les dépôts disposent d’un mois de stock. Ce n’était pas le cas en octobre. Quant aux 11 000 stations-services, elles sont encore livrées par des transporteurs qui, eux, ne font pas grève. À Strasbourg, Yannick livre les pompes à essence depuis plusieurs années. Comme tous les routiers, il bénéficie d’un régime spécial qui lui permet de partir cinq ans plus tôt à la retraite. Son métier est reconnu pénible. TF1 | Reportage G. Bertrand, P. Lefrançois, S. Prez