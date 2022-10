Raffineries en grève : le bras de fer

Votée ce mercredi après-midi, la grève se poursuit devant le dépôt ESSO de Normandie. Quelques instants plus tard, la nouvelle tombe. Les premières réquisitions sont arrivées. Et quatre salariés sont concernés. Deux vont travailler dès aujourd'hui et ouvrir les vannes d'un oléoduc pour ravitailler l'Île-de-France. En cas de refus, le personnel réquisitionné risque six mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende. En réaction à ces réquisitions, certains syndicats ont décidé de durcir leur mouvement. La grève a été reconduite partout dans le pays. Et aux cinq raffineries déjà à l'arrêt, il s'ajoute depuis ce mercredi celle de Donges dans l'Ouest. Sans cette raffinerie, la deuxième de France, l'approvisionnement de toute la façade atlantique pourrait devenir plus difficile. Dans le même temps, la direction de TotalEnergies a reçu cet après-midi la CGT pour la première fois depuis le début de la grève. Dais devant le siège de l'entreprise à Paris, le syndicat reste prudent, comme l'explique Thierry Desfrene, secrétaire CGT du comité européen TotalEnergies. Philippe Martinez, le patron de la CGT, vient d'annoncer qu'il contestera devant les tribunaux tous les ordres de réquisition pour tenter de les faire annuler. TF1 | Reportage J. Garro, G. Thorel, T. Gathy