Raffineries en grève : pas de répercussion dans les stations

Pas de longue file d'attente, ni de pénurie de carburant aujourd'hui, dans les stations-services de la région parisienne. Mais tout de même, quelques automobilistes ont préféré prendre leur précaution, à cause de la grève dans les raffineries. Il n'y a pour l'instant, aucune raison de paniquer. Ici, à Gonfreville, le mouvement a été très suivi avec 70% de grévistes et des expéditions suspendues. Mais le travail reprend dès demain. C'est une journée d'action insuffisante, estime ce syndicaliste. Alexis Antonioli explique alors qu'il faut “un plan conscient et construit, qui vise un impact maximum sur l'économie”. Mais depuis la pénurie de carburant en octobre dernier, l'état de nos stocks est revenu à la normale et il faudrait de longues semaines de grèves illimitées, pour perturber l'approvisionnement des stations-services, comme l'explique Olivier Gantois, président de l'Union Française des Industries Pétrolières. Les salariés des raffineries voteront la semaine prochaine, pour décider d'une éventuelle deuxième journée de grève. TF1 | Reportage A. Bourdarias, B. Poizeul, A. Lebranchu