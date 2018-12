Les raisons du malaise des policiers

Fatigués, les policiers ont exprimé haut et fort leur ras-le-bol. En plus du matériel défectueux et des heures supplémentaires non payées, qui atteignent aujourd'hui les 275 millions d'euros, certains parlent d'un manque cruel de reconnaissance. Pour cause, ils jugent leur condition de travail indigne. Leur épuisement mettrait également en péril leur vie personnelle. Alors, ont-ils raison de se plaindre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.