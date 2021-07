Ramassage des mégots : ce que ça coûte aux communes

C'est un geste qui pourrait paraître anodin mais extrêmement polluant. Les restants de cigarette jonchent le sol. Dans les rues de Landerneau, deux agents mènent une chasse aux mégots. Les communes doivent ramasser ces déchets polluants moyennant 1 000 euros par an pour cette ville de 15 000 habitants. "Au-delà de l'impact environnemental, il y a un impact financier. Tout ce qui n'est pas ramassé dans les cendriers l'est par terre, donc est balayé avec d'autres déchets. Il faut ensuite faire un tri assez fin pour pouvoir ramener ça à l'usine de recyclage. C'est sûr qu'on préférerait mettre cet argent ailleurs", explique Viviane Bervas, adjointe au maire de Landerneau (Finistère) chargée de la transition écologique. La mairie de Landerneau estime qu'environ cinq millions de mégots sont jetés chaque année, quitte à finir leur course les rivières. Un nombre qui explose dans les grandes villes de France. Plus de 2 milliards de mégots jetés à Paris, 500 millions à Marseille et 100 millions à Lille. Les fumeurs pollueurs risquent en principe une amende. Mais elle est très rarement infligée. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili veut faire payer les fabricants de cigarettes. Une entreprise du nord-Finistère récupère les filtres ramassés dans une centaine de communes de France. Ils y sont triés, dépollués, séchés, broyés et transformés en plaque. Dans la nature, un mégot met 15 ans à se dégrader. Avec des propriétés pareilles, il est préférable de les transformer en banc, en table ou encore en tabouret.