Ramsès II : une passion française

L'Égypte antique est une passion française depuis des siècles, notamment l'une de ses stars, Ramsès II. Le pharaon bâtisseur a fait construire plusieurs temples dont le Ramesséum ou le temple de millions d'années. Plus de 3 000 ans après sa construction, le bâtiment nécessite d'importants travaux de rénovation. Ces derniers sont financés intégralement par des mécènes de notre pays. La tombe du pharaon est également un site exceptionnel, mais elle n'est pas encore ouverte au public. Plusieurs millions d'euros seraient nécessaires pour sa remise en état.