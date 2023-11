Randonnée en Ardèche, sur la frontière invisible

En Ardèche, à mille mètres d'altitude, un sentier de randonnée, pas comme les autres, nous invite à marcher sur une frontière invisible qui fascine les géographes. Une ligne virtuelle, celle du partage des eaux, séparant toutes les eaux de pluies en deux bassins. D'un côté le bassin versant de la Méditerranée et de l'autre, celui de l'Atlantique. Du mont Gerbier-de-Jonc, jusqu'au sud-ouest du département, une poignée d'artistes se sont amusés à rendre visible l'invisible, en installant des poteaux de bois pour comprendre où passe la ligne de partage des eaux. Depuis 2018, cette ligne géographique est aussi un musée à ciel ouvert. Sur 90 kilomètres, des œuvres d'art jalonnent le parcours. Sur la ligne de partage des eaux, le plus surprenant, ce sont les ruines d'une abbaye cistercienne, laissée à l'abandon pendant des décennies. Un village de pierre transformé tout entier en tableau, par l'artiste franco-suisse, Felice Varini. L'an dernier, la ligne de partage des eaux a attiré 100 000 randonneurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys