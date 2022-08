Randonnée : quand les applis remplacent la carte

Pour pratiquer la randonnée, il faut bien sûr une bonne paire de chaussures, une gourde d'eau fraîche et les indémodables bâtons de marche. Mais depuis quelque temps, les randonneurs ont un nouvel allié. De nombreuses applications pour trouver ou créer sa propre ballade sont peu à peu en train de remplacer la carte et la boussole. Une tendance repérée par les professionnels du tourisme en montagne. La station des Saisies a développé sa propre application avec une idée bien précise : mieux accompagner les randonneurs. Un audioguide, des informations sur la faune et la flore, ainsi que des quiz y sont disponibles. Depuis le Covid, la montagne séduit de plus en plus de monde. Il faut donc s'adapter à ce nouveau public bien différent de la clientèle montagnarde habituelle. Sur les hauteurs, même les vélos s'y mettent. Pierre-Yves et Martine Balduick parcourent les Alpes depuis des années. Un petit boîtier blanc ne quitte jamais leur guidon. Désormais, ils sont connectés. À la fin de la journée, leur parcours, leur temps et le dénivelé sont envoyés sur une application et partagés avec leurs amis de leur club de cyclisme dans le Nord. Ces derniers peuvent ainsi réagir et commenter. En fin de semaine, un bilan avec le classement de tous les utilisateurs est généré par l'application. TF1 | Reportage M. Guiheux, L Gorgibus, R. Reverdy