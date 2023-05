Randonnées : coup de jeune sur les sentiers !

La foulée est sportive. Il n’y a aucun bâton de pèlerin en vue, et la gourde est remplacée par un tuyau relié au sac. C’est à cela que ressemble un randonneur en 2023. Élisa et ses amis arpentent le massif du Caroux, dans le Haut-Languedoc. Leur moyenne d’âge est de 27 ans. Tous ont commencé la randonnée récemment, attirés par la nature, sa faune. Ils dépoussièrent la pratique. Par exemple, c’est fini les bonnes vieilles cartes papiers pour se repérer, tout se passe sur le smartphone. Élisa utilise des GPS de randonnée. Sur le chemin, nous croisons un groupe plus expérimenté. Ces randonneurs voient de plus en plus de jeunes sur le sentier. Un renouvellement de génération qui vient tout droit des réseaux sociaux. Sur Instagram, les photos de randonnée cartonnent. Elles inondent la plateforme. James et Virginie en ont fait leur spécialité. Ils cumulent 110 000 abonnés, l’une des plus grosses communautés de randonneurs sur Internet. Et à Fontarrabie, sur le littoral basque espagnol, le couple prend quelques photos, qui seront publiées en quelques clics. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier