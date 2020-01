Rapatriement des Français de Chine : qui est concernés et comment cela va se dérouler ?

Un premier avion quittera Paris mercredi, avec à son bord des personnels de santé. Une fois à Wuhan, seuls les Français qui ne présentent aucun symptôme pourront y monter. Les autres devront passer des examens supplémentaires. Une fois arrivés dans l'Hexagone, sans doute vendredi ou samedi, tous devront passer quatorze jours en quarantaine. Où vont-ils être accueillis et surveillés médicalement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.