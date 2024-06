Raphaël Glucksmann : L'immigration est "un sujet extrêmement sérieux"

Les Français ont-ils tort de faire de l'immigration une de leurs préoccupations ? "Au contraire, c'est un sujet extrêmement sérieux, qu'il faut traiter avec rigueur et avec réalisme. Et nous, nous avons une proposition phare, qui est profondément réaliste, parce que les slogans d'estrade sur l'immigration zéro, c'est profondément mensonger", répond Raphaël Glucksmann. "Nos sociétés, qui sont des sociétés vieillissantes, ont besoin d'une migration de travail. Et donc, ce que nous proposons, c'est des voies légales de migration sécurisée ; mais en échange, que les pays d'où viennent les personnes migrantes reprennent leurs ressortissants qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Ce que nous proposons, c'est la fin justement de l'hypocrisie et du chaos. Et ça, je suis persuadé que c'est la seule solution réaliste pour reprendre le contrôle sur cette question", explique-t-il. Par rapport aux précédentes élections européennes, l'euroscepticisme et l'extrême droite gagnent du terrain. Comment compte-il prouver aux électeurs le contraire ? "J'entends partout le rejet, la colère, la frustration face à l'impuissance. Et ce que je veux dire, c'est que c'est à l'échelle européenne qu'on peut redevenir puissant, qu'on peut reprendre le contrôle sur notre destin, qu'on peut imposer des règles aux multinationales, réindustrialiser nos nations et finalement faire en sorte que nous décidions de notre avenir", estime la tête de liste Place publique-Parti socialiste aux élections européennes. TF1