Raphaël Glucksmann : une Europe puissante capable d'assurer sa propre défense

Une visite à l'usine de biochimie de MetEx, c'est la photo symbolique que Raphaël Glucksmann nous a envoyée. MetEx est une entreprise mise en grande difficulté par la production chinoise moins coûteuse. Pour lutter contre cette concurrence qu'il juge déloyale, il souhaite donner la priorité aux entreprises européennes. Raphaël Glucksmann dit vouloir une Europe puissante capable d'assurer sa propre défense, une Europe qui fournit plus d'armes à l'Ukraine. Parmi les mots qui le distinguent le plus, il y a "Ukraine" en effet, mais aussi et surtout "transition écologique", "révolution écologique", "effondrement climatique". L'écologie, c'est le cœur de son programme, un tiers de ses 338 propositions. Il souhaite investir 900 milliards d'euros dans la transition énergétique, en taxant notamment les ultra riches et les super-profits. Il affirme aussi vouloir mener une bataille sans relâche contre l'extrême droite. Mais dans son projet, pas un mot sur la maîtrise des frontières. Et lorsqu'il évoque la question migratoire, c'est uniquement pour parler de "l'Europe de l'hospitalité". Est-ce à dire que l'immigration, l'une des principales préoccupations des Français, selon les sondages, n'est, pour lui, pas un sujet ?