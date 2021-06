Rappel massif de glaces à cause d’un pesticide cancérogène : ce qu’il faut savoir

Cette semaine, la répression des fraudes vient de rajouter 90 références de glace à la longue liste de produits qui contiennent de l'oxyde d'éthylène. Il s'agit d'un pesticide cancérigène dans de nombreuses matières premières. Une nouvelle qui inquiète grandement les Français. Pour savoir si les glaces dans votre congélateur sont concernées, il existe un site public : rappel.conso.gouv.fr. Il référence les 7 000 produits dangereux. Et il n'y a pas que des glaces. On y trouve des gâteaux secs, du fromage, du pain... À chaque fois, les numéros des lots concernés sont indiqués. Si par malchance vous consommez l'un de ses produits quels sont les risques pour votre santé . "Depuis le début de l'alerte, aucun cas d'intoxication aigüe n'a été signalé aux autorités sanitaires françaises. Néanmoins, le principe de précaution veut que ces produits soient retirés", a déclaré Romain Roussel, porte-parole de la DGCCRF. A priori, il y a peu de chances que vous trouviez encore l'une de ces références en rayons. Dès qu'elles sont averties, les grandes surfaces retirent immédiatement les produits de leurs magasins. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.