Rassemblement national : comment le parti a réussi sa percée aux élections législatives

Pour la première fois, Béatrice a donné son vote au Rassemblement national pour une seule raison. “Je suis quand même tout à fait d’accord par rapport à la retraite à 60 ans”. Dans cette commune de l’Aude, le candidat RN a récolté plus de 59% des voix face au député sortant de la majorité. “J’en ai assez que depuis des décennies, ce soient toujours les mêmes qui reviennent au pouvoir, par la droite, la gauche. Je pense qu’ils peuvent aussi ramener un renouveau. Qu’on essaie et on verra bien ce que ça va donner au moins”. Un renouveau et l’espoir d’une meilleure situation. Mais aussi un vote pour contester. Cette mère et sa fille avaient toujours voté à gauche. Barrer la route du président : leur priorité d’aujourd’hui. Dans l’Aude, traditionnellement, les habitants votent à gauche. Dimanche, le Rassemblement national a remporté toutes les circonscriptions du département. T F1 | Reportage M. Debut, Q. Trigodet