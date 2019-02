Rassemblements : pourquoi ils sont venus

Plusieurs milliers de personnes sont venues afficher leur soutien aux Juifs de France ce mardi 19 février. Chacun marche avec ses mots et ses pancartes, avec ses propres raisons de combattre l'intolérance. Beaucoup veulent défendre les valeurs de la République. La plupart des gens présents, en fonction de leur âge, ont le sentiment d'être les témoins d'une histoire qui se répète. Inquiétude, émotion et recueillement, une manière très personnelle de faire passer pour chacun sa colère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.