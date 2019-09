RATP : première grève contre la réforme des retraites

La réforme des retraites est un sujet sensible, surtout pour ceux qui bénéficient des régimes spéciaux. Notamment, les agents d'EDF, de la SNCF, de la RATP. Cette dernière va connaître sa grève la plus dure depuis douze ans, le vendredi 13 septembre. À l'époque, c'était déjà pour faire barrage à une réforme de ces régimes de retraite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.