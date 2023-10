Attaque du Hamas : des centaines de jeunes pris au piège lors d’une rave-party

Des images ont été filmées quelques minutes avant les premiers tirs. Le festival Techno bat son plein, avant de basculer dans l'horreur. Des tirs et des milliers de jeunes fuyant en tous sens, se cachent où ils peuvent. Une rescapée de l'attaque, Shanny Coscas, a bien besoin de la tendresse de sa mère. Avec son petit ami, elle a réussi à s'échapper à temps. Pour fuir les tirs, certains tentent de rejoindre les routes, de se réfugier derrière les voitures, mais là aussi, le danger guette. Les civils sont pris en étau et sur les routes, quelques heures plus tard, les carcasses de véhicules témoignent de la violence. Le festival avait lieu dans le sud d’Israël, tout près de la bande de Gaza. Les attaquants n'ont eu que quelques kilomètres à parcourir pour tirer sur la foule et prendre des jeunes en otage. Nous avons choisi de couper une partie d'une vidéo, où les hommes armés exposent leurs victimes comme un trophée. Combien de jeunes sont morts dans cette attaque ? Des dizaines, des centaines peut-être, il est impossible de le dire à cette heure. Il est également impossible de savoir combien ont été pris en otage. Ce dimanche 8 octobre soir, un jeune Franco-israélien est toujours porté disparu. TF1 | Reportage F. Agnès, Y. Liberman, S. Caffin