Rave party illégale : 6 000 personnes dans une zone protégée

Ils sont 6 000 fêtards, avec 1 500 véhicules, à s’être installés en pleine garrigue, dans une zone protégée, classée Natura 2000. Aude Geiger, éleveuse de brebis et de vaches à Viols-en-Laval (Hérault), s’inquiète des dégâts, des clôtures détériorées et les champs où elle fait pâturer ses bêtes abîmées. Le maire est préoccupé, sur le site, des espèces animales et notamment des oiseaux sont protégés. Mais la plupart des fêtards l’ignorent. Ils assurent prendre toutes les précautions pour ne pas endommager le site. Depuis l'arrivée des fêtards, 50 gendarmes sont mobilisés chaque jour, mais les autorités ont été prises de cours. “C’est déplorable que certains se croient autorisés à venir s’installer n’importe quand, n’importe où, sans prendre aucune précaution. C’est d’autant plus grave qu’il s’agit d’un site protégé au titre de Natura 2000. Il faudrait que ce type de manifestation soit déclaré pour pouvoir les préparer en amont. ”, affirme Pierre Castoldi, sous-préfet de L’Hérault. La fête se termine demain, mardi 30 mai, mais la pluie vient de s’inviter, poussant certains à partir dès ce soir. TF1 | Reportage J. V. Molinier, A. Erhel