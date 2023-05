Rave party illégale : un village envahi

L'après-midi débute à peine, ils sont déjà plus de 10 000, bien décidés à fêter les trente ans du premier festival de musique techno dans l’Hexagone. Les plus motivés sont arrivés au milieu de la nuit et au petit matin, la route d'accès au site est déjà entièrement bloquée. Dans cette commune, on n'avait jamais vu autant de monde. "On est à 30 mètres, on est vraiment juste à côté. C'est assez impressionnant parce qu'on est dans un village de 100 habitants, il n'y a vraiment personne. Et là, on se retrouve avec quasiment 30 000 personnes le temps de ce week-end apparemment. Ça fait beaucoup de monde.", s’exprime Marion, une habitante de Villegongis (Indre). Ce Teknival n'a pas été autorisé. Le maire de la commune, Jean-Marc Sevault, dit avoir été mis devant le fait accompli. Pour éviter tout incident, la préfecture de l'Indre s'est organisée. Gendarmes et pompiers ont été mobilisés ainsi que “l'intégralité de la chaîne d'assistance et de secours, des associations de sécurité civile ou moyen hospitalier”, selon Stéphan Bredin, le préfet de l'Indre. Ce Teknival est le premier au pays depuis 2019, le précédent a eu lieu dans la Creuse et il avait rassemblé 10 000 personnes. TF1 | Reportage T. Misrachi, M. Bajac, F. Maillard