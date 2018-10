Réalité virtuelle : la renaissance des cités détruites

Certaines de ces villes ont été bâties, il y a plus de 2 000 ans. Cependant, ces dernières années, elles ont été ravagées par la guerre ou dynamitées par Daesh, avec leurs monuments. L'église Notre-Dame de l'heure à Mossoul, le temple de Leptis Magna en Libye, ... Autant de sites difficiles d'accès, mais que le grand public peut désormais découvrir grâce à la magie de la réalité virtuelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.