Réanimation : le nombre de lits et de soignants a-t-il été augmenté comme promis ?

C'est une promesse récurrente des autorités : augmenter le nombre de lits. Avant la pandémie, il y avait 5 100 et il y a 7 100 aujourd'hui. Une augmentation de 40%, mais en réalité la capacité s'adapte en fonction du besoin. Ainsi, lors de la première vague, le nombre de lits a doublé pour atteindre 10 000. Il a ensuite rediminué à l'été pour réaugmenter lors de la seconde vague et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui où il faut à nouveau augmenter progressivement. Grâce à des équipements mobiles, il est possible de transformer des lits classiques en lit de réanimation. C'est le cas de l'hôpital Saint Camille à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) qui peut en créer trois avec le matériel stocké. Le matériel est prêt, mais c'est le personnel qui manque. Il faut au moins un an pour devenir soignant-réanimateur. Alors, en attendant, chaque hôpital forme environ 10% de son personnel en accéléré. Mais il faudrait doubler ce chiffre selon le Pr Jean-Michel Constantin, chef du service anesthésie-réanimation à l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière (AP-HP). Les services de réanimation sont-ils donc en tension ?