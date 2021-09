Rebond de la croissance française : l’analyse de François Lenglet

Dévoilées hier par l'Insee, les prévisions de croissance pour 2021 ont été rehaussées à 6,25%. "C'est la croissance la plus forte depuis 1973. Mais cette fois-ci, il s'agit avant tout d'un rattrapage après une récession qui a été tout aussi inhabituelle en 2020", précise François Lenglet. Le spécialiste économie de TF1 et LCI ajoute que "poursuivre sur ce rythme, c'est peu probable, car nous butons déjà sur la pénurie de composants, les circuits électroniques dans l'automobile, de matériaux dans le bâtiment, et surtout de mains d'œuvre. Ces pénuries freinent aujourd'hui l'activité davantage que l'épidémie. Cette croissance est-elle synonyme d'un grand retour de la cagnotte ? "Oui, on attend 20 milliards d'euros de plus que prévu. Plus de consommation, c'est davantage de TVA. Plus de revenus et de bénéfices, c'est davantage de prélèvement aussi. 20 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'agriculture et de la justice réuni", répond François Lenglet. Il précise cependant que "ce magot a été largement dépensé par anticipation, avec les dépenses de santé, le plan pour Marseille, les augmentations des enseignants. Nous sommes en France, le pays où l'on dévore l'argent public avant même d'en disposer. Toutefois, le déficit de 2021 sera symboliquement réduit pour passer en dessous de 9% du PIB".