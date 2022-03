Rebond de l’épidémie de Covid-19 : le masque fait son retour

Nez à l'air ou nez couvert, dans la rue désormais, c'est chacun son choix. Certains le mettent par précaution. D'autres se réjouissent de ne pas le porter. Mais à peine retiré, le masque fait déjà son grand retour par endroits, alors qu'il n'est plus obligatoire dans la plupart des lieux clos depuis dix jours. À l'école, les élèves le portent à nouveau suite à une recrudescence des cas. C'est la même situation dans certains lieux de travail. Dans cette petite entreprise, par exemple, le patron le met alors que ce n'est pas le cas de tous les salariés. Chacun prend ses responsabilités. "Il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment en fonction du contexte dans lequel chacun se trouve. S'il est cas contact, enrhumé, il met le masque", confie Renan Ayrault, codirigeant d'Ammareal. En revanche, d'autres entreprises ont fait le choix d'imposer de nouveau le port du masque. Et elles en ont le droit bien que le gouvernement ne les y oblige plus. Selon le code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des travailleurs. Il en est même responsable. Les salariés doivent se conformer à ces règles. Mais dans les faits, les sanctions sont très rares, comme l'explique Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH) au micro du 20H de TF1. Comme le télétravail, qui n'est plus obligatoire, le masque reste recommandé. Mais sans mesures barrières, l'entreprise est un haut lieu de contamination face au Covid. TF1 | Reportage M. Verron, A. Malavaud, P. Rousset