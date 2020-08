Rebond de l'épidémie : vers une extension du port obligatoire du masque

Jean Castex va demander aux préfets de se rapprocher des élus locaux. Ensemble, ils seront chargés d'étendre le port du masque dans l'espace public. Au sujet des entreprises, l'exécutif va engager des discussions avec les branches professionnelles pour généraliser au maximum le port du masque au travail. Par ailleurs, le Premier ministre va aussi prolonger l'interdiction des événements de plus de cinq mille personnes jusqu'au 30 octobre 2020, sauf dérogation exceptionnelle du préfet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.