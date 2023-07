Recharge électrique sur autoroute : attention à la facture !

C'est un coup de ciseau qui tombe à pic. Il y a quelques heures, sur l'autoroute A8 près d'Aix-en-Provence, 18 nouvelles bornes de recharge électriques sont mises en service. Alors que les grands départs en vacances se succèdent, les premiers clients apprécient. Même si parfois, cela ne suffit pas. Un touriste parti mardi des Pays-Bas se rend à Saint-Tropez, ses 20 heures de route n'ont pas été sans quelques tracas. "Bornes en pannes, d'autres qui étaient occupées...", pas vraiment confortable pour les utilisateurs. Mais les opérateurs assurent que ces désagréments seront de plus en plus rares. Aujourd'hui, quelques soit le trajet emprunté, vous trouverez de quoi charger partout en France. Sur les 2 922 aires d'autoroute, 99% sont équipés de bornes de recharge et les installations se poursuivent. Nous sommes en Île-de-France, où les employés terminent l'implantation d'une nouvelle station, des bornes à recharge ultra-rapides. Sur cette équipement dernière génération, vous pourrez recharger en 20 à 30 minutes contre plusieurs heures pour une borne classique ou chez vous par exemple. Mais c'est aussi plus cher et même un peu plus que l'essence, jusqu'à 20%, mais cela s'explique. Plus de détails dans la vidéo en-tête de cet article. TF1 | Reportage D. Piereschi, F. Chadeau, P. Géli