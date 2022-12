Réchauds, bougies, lampes : les ventes s'envolent

Dans ce célèbre magasin d'équipements sportifs, au rayon des lampes torches et des lanternes, curieusement il n'y a plus beaucoup de choix. Ce n'est plus vraiment la saison des campings et pourtant, les clients se ruent dessus. Par crainte d'éventuelles coupures de courant cet hiver, les consommateurs cherchent les moyens de s'éclairer, comme Élodie, par exemple. Même engouement pour les réchauds à gaz, tout le monde veut en acheter. Dans certaines enseignes, les ventes ont été multipliées par dix. Cette cliente est déçue. Elle a fait le tour de plusieurs magasins pour trouver un réchaud. Un réchaud pour cuisiner, mais les clients cherchent aussi à se réchauffer en cas de panne. Dans les grandes distributions, les ventes de chauffages d'appoint ont été multipliées par trois depuis le mois de septembre. Cette mère de famille, par exemple, cherchait cette poêle à pétrole qui fonctionne sans électricité. La prudence pousse les consommateurs à stocker les produits qu'ils jugent nécessaires en cas de coupures, même des bougies dont les ventes ont doublé récemment. Mais rassurez-vous, pas de pénurie pour le moment ! Les rayons sont régulièrement réapprovisionnés. TF1 | Reportage A. Cazabonne et J. V. Molinier