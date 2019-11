Réchauffement climatique : les côtes françaises sensibles aux montées des eaux ?

Selon les scientifiques, trois zones de la côte française sont particulièrement sensibles aux risques d'inondation : la baie du Mont-Saint-Michel, la Vendée déjà exposée aux tempêtes et les territoires situés au niveau de la mer comme la Camargue. Trois quarts de cette dernière pourraient se retrouver sous les eaux, si le niveau des mers s'élevait d'un mètre d'ici 2100. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.