Réchauffement climatique : les ostréiculteurs vont devoir s’adapter

Les huîtres Marennes Oléron sont affinées dans un bassin d’eau moins salée que l’eau de mer, où elles passent deux à quatre semaines. Ce processus leur donne un goût particulier. Mais depuis quelques années, les étés sont de plus en plus chauds dans la région. Une eau à 30 degrés, c’est beaucoup moins d’oxygène pour les huîtres qu'elles peuvent étouffer, et celles qui survivent n’ont pas le goût escompté. Le cahier de charge géographique protégé vient donc d’être modifié. Il est impossible de vendre ces huîtres entre juin et août. Les clients doivent donc se tourner vers d’autres variétés. Au total, 200 ostréiculteurs sont concernés, le réchauffement climatique affecte toute une filière. Alors, pour continuer à vendre leurs produits cet été, les professionnels doivent s’adapter et vendre des huîtres qui viennent directement des parcs en pleine mer. Certains se sont lancés dans une culture d’une nouvelle variété. Les professionnels espèrent obtenir un label rouge pour les nouvelles huîtres dans les prochaines années. TF1 | Reportage A. Vieira, E. Boishult, B. Dufour