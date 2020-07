Recherche de vaccin contre le Covid-19 : un enjeu sanitaire mais aussi économique et diplomatique

Des lignes de productions déjà lancées sans garanti de réussite, des essais cliniques démarrés à grande échelle en moins de six mois, ... Les laboratoires du monde entier accélèrent leur course effrénée pour mettre au point un vaccin contre le Covid-19. Pour lancer la production de millions de doses, les industriels ont besoin de la participation financière des États. Là aussi, une course s'est engagée et sur ce terrain, Donald Trump a réagi le premier. Alors qui sont les mieux placés dans cette course ?