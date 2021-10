Recherche médecin traitant désespérément

Depuis 2004, les Français doivent déclarer à l'Assurance maladie un médecin traitant. Mais à quoi sert-il ? Nous vous avons posé la question. "Ça sert à être renvoyé vers le bon spécialiste si besoin", répond une femme. "Je crois qu'il y a une histoire de remboursement sécu", ajoute une autre. En effet, déclarer un médecin traitant permet d'être remboursé à hauteur de 70% des soins, sinon, 30 % seulement sont pris en charge. Aujourd'hui 5,3 millions de Français n'en ont pas. C'est le cas de Mathieu Charreire qui cherche depuis 4 ans. "Je m'en suis rendu compte à la naissance de ma fille, quand j'ai cherché un médecin traitant, que d'une part moi je n'en avais plus, et que de deux, c'était très compliqué même d'en trouver un pour elle", explique-t-il. Quand ils sont malades, il consulte des médecins disponibles en téléconsultation, mais il n'a jamais réussi à convaincre l'un d'entre de devenir son médecin référent. Car sur les sites de prise de rendez-vous en ligne, le message est clair : "Ce praticien réserve la prise de rendez-vous en ligne aux patients déjà suivis". La situation ne se limite plus aux campagnes, les médecins traitants manquent même dans les grandes villes. Avec 1 200 patients déclarés, impossible pour Dr Thierry Gerbal, médecin généraliste installé à Créteil d'en prendre davantage. Être mieux remboursé, même sans médecin traitant, c'est possible. Il faut le signaler à l'Assurance maladie, mais vous devrez apporter la preuve que vous avez bien sollicité plusieurs médecins.