Récolte : une cacahuète made in Landes

Au milieu des pins, sur des terres habituellement connues pour la culture du maïs, des producteurs ont fait un autre pari, celui de la cacahuète, le fruit de l'arachide. La famille Delest s'est lancée dans les années 50, de manière confidentielle d'abord au potager, puis à plus grande échelle, il y a bientôt 30 ans. La cacahuète, pourtant originaire du Mexique, s'est, en effet, parfaitement adaptée au climat des Landes. Près de 40 tonnes y sont récoltées chaque année. Le climat du sud-ouest est parfait, tout comme le sol landais, mélange de terre et de sable. Alors en plus de cultiver la cacahuète, la famille Delest a décidé de la transformer. L'une des spécialités de la maison, c'est le cassoulet à la cacahuète. C'est une recette où les cacahuètes sont crues et juste séchées. Des produits originaux sont vendus sur l'exploitation. Et c'est cette originalité qui a poussé de nombreux chefs à mettre la cacahuète de Soustons à leur carte. Une qualité qui a bien sûr un coût, seize euros le kilo pour des cacahuètes grillées de Soustons, contre dix euros environ, pour des cacahuètes vendues en supermarché, souvent cultivées en Chine ou aux États-Unis. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Demory