Récoltes de fruits : les cueilleurs manquent à l'appel

Sur cette exploitation, les cerises sont mûres. Elles sont prêtes à être cueillies avec un mois d'avance. Pour la productrice, l'heure est au recrutement de dernière minute. Il n'est plus possible pour elle de compter sur ses saisonniers réguliers. Elle a besoin de dix personnes en urgence. Elle s'est inscrite sur cette plateforme créée pour l'occasion comme nombre de ses collègues. Rien que dans le Loiret, 250 emplois sont à pourvoir immédiatement. Chez un autre producteur, ils sont déjà huit à s'activer autour des cerisiers. Mais dans quelques jours, il faudra doubler les effectifs. Pour séduire et attirer les volontaires, Nicolas a tout fait pour rendre la cueillette moins pénible. Il a même adapté la hauteur des arbres. Les saisonniers sont payés au Smic. Les meilleurs cueilleurs peuvent gagner jusqu'à 2 000 euros. Il y a de quoi inspirer les producteurs voisins de pommes et des poires qui vont aussi devoir convaincre de nouveaux cueilleurs. T F1 | Reportage L. Poupon, S. Iorgulescu, T. Gippet