Reconditionnement : les matelas aussi !

Jérémy Rodriguez est très fier de nous montrer son tout nouvel achat. Il s'agit d'un matelas à mémoire de forme, idéal pour ses problèmes de dos. Et pourtant, son matelas a déjà eu une première vie, avant d'être remis à neuf. Ce qui a séduit Jérémy, c'est surtout le prix, 400 euros. D'où vient ce matelas ? Il vient très certainement d'un hôtel, comme Campanile, qui renouvelle sa literie tous les trois ans ou encore des invendus d'une grande enseigne. Les fournisseurs se chargent de retirer, eux-mêmes, la housse de protection et n'envoient que la mousse à l'entreprise française. Tous les matelas qui arrivent là sont français et, surtout, en très bon état. D'après Jérémie Adjedj, directeur général d'Écomatelas, plusieurs matériaux sont combinés pour recréer des nouveaux matelas. La première étape consiste à découper les extrémités. En gros, il s'agit de garder uniquement le milieu, la partie la mieux conservée, puis coller les différentes couches les unes aux autres. Peut-être vous êtes-vous posé cette question : peut-on être sûr qu'il n'y aura pas de punaise de lit ? Selon le directeur de l'entreprise, la réponse est oui à 100 %, et ce, grâce à une machine ultra sophistiquée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Humblot, P. Marcelin