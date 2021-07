Reconfinement à la Réunion : comment réagit la population ?

Les Réunionnais se sont rué dans les bars et dans les restaurants ce jeudi 29 juillet 2021 pour profiter d'un dernier verre avant la fermeture dimanche. Après l'allocution du préfet, les personnes que l'on a interrogées nous ont confié qu'ils se sont résignés. Ils vont donc devoir vivre un deuxième confinement. Par rapport au premier confinement, le deuxième sera un peu plus souple. En effet, les Réunionnais pourront circuler à 10 km de leur domicile la semaine et 5 km le dimanche. Ces restrictions ont été mises en place pour éviter les pique-niques en famille, qui sont très traditionnels à La Réunion. Si toutes ces mesures ont été prises, c'est à cause du variant Delta. On peut dire que le taux d'incidence sur le département a triplé ces dernières semaines. Les services de réanimation quant à eux sont surchargés. Un couvre-feu devrait donc être instauré à 18 h. Ce dernier entrera en vigueur à partir de samedi. Mais une tolérance sera quand même observée ce week-end pour les mariages. Notamment afin de laisser aux restaurateurs d’honorer leur dernière réservation.