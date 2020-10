Reconfinement : ce qui change pour les commerces

Il y a quelques jours, Emmanuel Macron reconnaissait qu'un reconfinement aurait des conséquences désastreuses sur l'économie du pays. Mais face à la deuxième vague épidémique, le chef de l'État a donc fait un arbitrage difficile entre l'exigence sanitaire et le maintien à flot des entreprises et des commerces. Ainsi, ceux qualifiés d'essentiels, à l'instar des pharmacies et des commerces alimentaires, pourront rester ouverts lors de ce nouveau bouclage général. Les autres devront fermer pour au moins quinze jours.