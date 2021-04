Reconfinement de la Guadeloupe : comment réagissent les habitants ?

29° sous le soleil, une eau à 27°, mais oubliez le sable fin pour bronzer, car depuis ce matin, les plages de Guadeloupe sont réservées aux sportifs. Lorsque nous quittons le bord de mer, c'est un tout autre visage de l'île qui s'offre à nous. Des rues désertes et des commerces non-essentiels fermés sur des centaines de mètres : conséquence de la situation sanitaire qui s'aggrave dans le département, déjà placé sous couvre-feu, et qui divise les habitants de Pointe-à-Pitre. Parmi les nouvelles mesures de restrictions, valables au moins jusqu'au 18 mai, il est maintenant interdit de se déplacer au-delà de 10 km sans attestation. Les bars et restaurants, qui étaient encore ouverts hier, devront se contenter désormais de la vente à emporter. En Guadeloupe, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de contaminations pour 100 000 habitants a doublé en deux semaines, passant de 110 à 240. Cela faisait six mois que le département n'avait pas connu de restriction aussi importante.