Reconfinement en Allemagne : comment cela se passe-t-il ?

En Allemagne, le nombre de décès liés au coronavirus était trois fois moins qu'en France. Pourtant depuis mardi 23 juin, près de 600 000 habitants sont reconfinés. La décision a été prise après l'apparition d'un foyer de contaminations dans le plus grand abattoir d'Europe. Beaucoup s'y attendaient. Toutefois, ce confinement est bien plus léger que celui qu'a connu le pays en mars et avril derniers.