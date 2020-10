Reconfinement et retour de vacances : comment faire avec les nouvelles mesures ?

La déclaration d'Emmanuel Macron de ce mercredi soir sonne la fin des vacances. Cette mère de famille en visite au Pays basque pour la Toussaint espère que "le gouvernement soit un tout petit peu souple sur les gens qui sont en transhumance". Pour les enfants, c'est la douche froide. Le premier confinement n'a pas laissé que de bons souvenirs. Il "a été dur et très long". Cet après-midi, les touristes étaient nombreux sur la grande plage de Biarritz pour profiter du bord de mer. Mais le coeur n'y était plus. Avec cette annonce de reconfinement, nombreux sont ceux qui vont devoir écourter leurs vacances. "J'ai été tellement contrôlée durant le confinement que je ne prendrais pas le risque. S'il faut rentrer, ben tant pis, on rentrera. Tout le monde va rentrer en même temps, du coup, on va y aller tranquillement, sereinement pour reprendre le boulot lundi", réagissent-ils au micro de TF1. Ce soir à la gare de Biarritz, le train pour Paris s'apparente à un saut dans l'inconnu pour les passagers. "Je suis venu télétravailler, je rentre et je ne sais pas ce qui m'attend en rentrant. D'ici dimanche, le littoral basque devrait se vider de ses vacanciers pour retrouver son visage du mois de mars dernier, quasi désertique.