Reconfinement : l'inquiétude des commerçants et habitants des Hauts-de-France et d'Île-de-France

Va-t-on revoir des rues complètement vides et vivre un troisième confinement ? Dans une rue commerçante de la région parisienne, les passants croisés par nos journalistes étaient inquiets. Reconfinement total ou le week-end, ils veulent savoir quelles seront les nouvelles mesures. L'Île-de-France affiche le taux d'incidence le plus élevé du pays, suivi par les Hauts-de-France. La région sera elle aussi concernée par les nouvelles restrictions. Cet après-midi sur la grande place, les Lillois étaient désemparés. Certains disent ne pas voir la solution dans les décisions prises. Les commerçants figurent parmi les plus inquiets. Avec le couvre-feu, ils ont déjà vu baisser leur chiffre d'affaires. Fermer le samedi serait un vrai coup dur. Selon Mathilde Blanquet, gérante de la boutique de cadeaux Souvenirs Lille, "ce sera encore plus catastrophique". Cette dernière nous a fait part de sa résignation et de son sentiment d'impuissance. Pour mesurer l'impact de ces restrictions sur leurs activités, tous attendent de savoir combien de temps ces nouvelles mesures dureront.