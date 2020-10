Reconfinement : quelles sont les nouvelles règles en matière de déplacement ?

L'attestation de déplacement est de retour dès jeudi soir minuit. A imprimer, à écrire sur papier ou à télécharger, elle est obligatoire pour sortir. Vous devrez préciser la raison de tous vos déplacements. Qu'est-ce qui est permis ? Aller au travail , faire des courses, voir les médecins, déposer ou chercher ses enfants à l'école, sont autorisés. Vous pourrez aussi sortir pour faire du sport ou promener un animal de compagnie. Enfin pour des raisons impérieuses, vous pourrez par exemple visiter un proche en situation de dépendance. Qu'est-ce qui est interdit en revanche ? Vous ne pourrez pas aller voir des amis à pied comme en voiture, quitter votre région. Il n'est pas aussi question de partir en week-end pendant cette période de confinement. Dernier cas de figure, pour tous ceux qui sont actuellement en congé. Le gouvernement accordera quelques jours de tolérance pour le retour de vacances. Pare exemple, une famille sur la Côte d'Azur et qui doit rentrer à Lyon.