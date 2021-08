Reconfinement strict : les Martiniquais entre colère et résignation

Les Martiniquais se sont rendus à la plage en ce dernier jour avant le retour du confinement strict. À partir de ce mercredi, les plages seront notamment totalement interdites d'accès pendant au moins trois semaines. Une mesure contraignante qui s'ajoute à la limitation des déplacements au-delà d'un kilomètre, de la fermeture des bars, des restaurants et des sites culturels. Les habitants de l’île sont partagés entre colère et résignation. Ils comprennent que ces mesures soient nécessaires. Car ils commencent à prendre conscience que cette progression de l'épidémie doit s'arrêter si on veut vivre demain des jours meilleurs. Les Martiniquais se disent prêts à tenir le coup, mais espèrent que ce confinement soit bel et bien le dernier.