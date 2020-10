Reconfinement : un quotidien encore plus bousculé dans les zones vertes

À ce jour, 21 millions de Français vivent en zones non soumises au couvre-feu. Leur vie quotidienne est presque normale, si l'on exclut, dans certains lieux le port du masque et la limitation des rassemblements à six personnes. Mais à partir de demain soir à minuit, tout va changer. C'est le cas par exemple du département de la Vendée, où on ne s'attendait pas à être confiné.