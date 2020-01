Reconnaissance de la pénibilité des métiers : comment cela va marcher ?

Après l'abandon de l'âge pivot, la pénibilité est devenue l'un des principaux sujets de négociations sur la réforme des retraites. 1,3 million de Français sont actuellement soumis à ce régime de pénibilité qui leur permet de partir plutôt à la retraite. Mais dans le cadre du nouveau système, certains métiers sont encore dans l'incertitude. Nous avons pris les exemples des égoutiers et des couvreurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.